Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün bayram tatili olacak mı?
Haziran ayının 3'te 2'lik kısmı geride kaldı ve yavaş yavaş Kurban Bayramı yaklaşıyor. İslam alemini sabırsızlık sararken tam tarih konusunda tereddüt yaşayanlar 'Kurban Bayramı ne zaman?' sorusunu sıklaştırdı. İşte bayram tarihleri ve tatil zamanı...
Kurban Bayramı tarihi yaklaşıyor. Bugün de Kurban Bayramı vekalet ücretleri belli oldu. İslam alemi Kurban Bayramı'nı iple çekerken tarihler yavaş yavaş araştırılmaya başlandı. Sıklıkla sorulan soru ise şu sıralar 'Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün bayram tatili olacak mı?' şeklinde.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos... Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil beklenmiyor.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020
KURBAN VEKALET ÜCRETİ
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.