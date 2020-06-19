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19.06.2020 - 09:52 |

Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı?

Kurban Bayramı için büyük bir bekleyiş söz konusu... İslam alemi paylaşmanın önemini vurgulayan Kurban Bayramını iple çekiyor. Ayrıca 9 gün tatil olup olmadığı da merak edilirken 'Kurban Bayramı ne zaman?' sorusu gitgide sıklaşıyor.

Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı?

Günler bir bir geçerken Kurban Bayramı tarihi de yaklaşıyor. İslam alemi büyük bir heyacan yaşarken bir an evvel Kurban Bayramı'nın gelmesi isteniyor. Bu nedenle de tarih yaklaştıkça 'Kurban Bayramı ne zaman?' sorusu gündem oluyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos... Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil beklenmiyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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