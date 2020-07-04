04.07.2020 - 11:22 |
Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşılıyor. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na az bir zaman kala hangi güne denk geldiği ve kaç gün tatil olacağı ile ilgili soruların cevapları araştırılıyor. İşte 2020 Kurban Bayramı takvimi ve tatil günleri...
Ramazan Bayramı'ndan sonra idrak edilecek olan Kurban Bayramı temmuz ayının son gününde kutlanacak. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte Kurban Bayramı'na ilişkin aramalar hız kazandı. Vatandaşlar bayramda kaç gün tatil olacağını merak ediyor. Peki 2020 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?
31 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 1. günü
1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü
2 Ağustos Pazar Kurban Bayramının 3. günü
3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramının 4. günü
Esrarengiz kuyuya yaklaşan ölüyor!Adana’nın Feke ilçesine bağlı Süphandere Mahallesinde bulunan tahrip edilmiş tarihi yapının bahçesinde bulunan su kuyusunun çevresindeki tüm canlılar ölüyor. Kuyunun etrafında kuş, yengeç ve farklı böceklerin ölüleri hemen dikkat çekerken, mahalle sakinleri kaynayan suyun kapağını kapatarak yetkililerden tarihi dokunun korumasını ve kuyu suyunun araştırılmasını istedi.