Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı'ndan sonra idrak edilecek olan Kurban Bayramı temmuz ayının son gününde kutlanacak. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte Kurban Bayramı'na ilişkin aramalar hız kazandı. Vatandaşlar bayramda kaç gün tatil olacağını merak ediyor. Peki 2020 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramının 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramının 4. günü