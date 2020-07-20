2020 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı hangi aya denk geliyor?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Kurban Bayramında kurban ibadeti yerine getirilecek. Kesilecek olan kurbanlık hayvanlara eziyet edilmeden ibadet yerine getirilecek. Kesilen hayvanların etleri ihtiyaç sahipleri ve yakın akraba ile buluşturulacak. Kurban Bayramı için geri sayım sürerken vatandaşlar da araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Kurban Bayramı ne zaman, bayram hangi tarihler arasında idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi ise 30 Temmuz tarihinde eda edilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. Bayram tatilinin Cuma gününe denk geliyor olması nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılması beklenmiyor

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramının 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramının 4. günü