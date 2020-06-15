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15.06.2020 - 09:59 |

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramını evlerinde geçiren vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İslam aleminde özel bir yere sahip olan Kurban Bayramında yüz binlerce müslüman kurban ibadetini yerine getirecek. Kesilecek olan kurbanların etleri ihtiyaç sahipleri ve yakın akrabalar ile paylaştırılacak. Peki 2020 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramında corona virüs nedeniyle evlerinde kalan binlerce insan şimdiden Kurban Bayramı için araştırmalarına başladı. İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Allah rızası için kesilen kurbanlar ihtiyaç sahipleri ile buluşturulacak. Kurban Bayramında kılınacak olan namazların ardından kurbanlar kesilecek. Hayvanlar eziyet etmeden kurbanlar kesildikten sonra ihtiyaç sahipleri ve yakın akrabalar ile etler buluşturulacak. Peki Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos... Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil beklenmiyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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