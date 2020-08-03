Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? 2020 bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü kutlanmaya başlandı. Bayramda tatile giden vatandaşlar bayram tatilinin biteceği günü araştırıyor. Bu sene Kurban Bayramı'nda arefe günü ile birlikte 4,5 gün bayram tatili uygulanacak. Peki Kurban Bayramı ne zaman bitiyor?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

3 Ağustos 2020 yani bugün Kurban Bayramı'nın son günü idrak ediliyor. Bugün bayram tatilinin son günü ve yarın mesai başlayacak.

İŞTE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz 2020 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos 2020 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos 2020 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos 2020 Pazartesi