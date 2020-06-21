Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2020 Kurban Bayramı ne zaman sorusu araştırılmaya devam ediyor. Ramazan Bayramını corona virüs nedeniyle evlerinde geçirmek zorunda olan binlerce vatandaş şimdilerde Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı günlerinde kılınacak olan bayram namazlarının ardından Kurban ibadeti yerine getirilecek. Kurban Bayramı günlerini ekstra tatil fırsatı olarak gören binlerce vatandaş ise Bayram tatilinin kaç gün olacağı sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman hangi aya denl geliyor? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos... Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil beklenmiyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı ise 30 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın geri kalan günleri ise Cuma-Cumartesi,Pazar ve Pazartesi günlerine denk geldiğinden toplamda 5 günlük bir tatil olması öngörülüyor.