Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araşrtırılmaya devam ediyor. Ramazan Bayramını corona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde geçiren vatandaşlar şimdilerde Kurban Bayramı ne zaman sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İsmini adındanda anlaşılacağı üzere Kurban İbadetinden alan Kurban Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda kılınacak olan bayram namazının ardından kesilecek kurbanlar ve kesilen hayvanların etlerinin yakın akraba ve ihtiyaç sahipleri ile paylaştırılacak. Peki Kurban Bayramı hangi tarihte idrak edilecek?
2020 Kurban Bayramı ne zaman sorusu araştırılmaya devam ediyor. Ramazan Bayramını corona virüs nedeniyle evlerinde geçirmek zorunda olan binlerce vatandaş şimdilerde Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı günlerinde kılınacak olan bayram namazlarının ardından Kurban ibadeti yerine getirilecek. Kurban Bayramı günlerini ekstra tatil fırsatı olarak gören binlerce vatandaş ise Bayram tatilinin kaç gün olacağı sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman hangi aya denl geliyor? İşte merak edilen o soruların yanıtları...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos... Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil beklenmiyor.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı ise 30 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın geri kalan günleri ise Cuma-Cumartesi,Pazar ve Pazartesi günlerine denk geldiğinden toplamda 5 günlük bir tatil olması öngörülüyor.