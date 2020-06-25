Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı'na artık sayılı haftalar kaldı. Kurban kesme ibadetini yerine getirip paylaşım yapmak isteyen milyonlarca Müslümanı heyecan sarmış durumda... Bu nedenle '2020 Kurban Bayramı ne zaman?' sorusu yoğunlaşıyor. İşte bayram tarihleri ve tatil zamanı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos... Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil beklenmiyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020