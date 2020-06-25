25.06.2020 - 09:53 |
Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı için tarih yaklaşıyor. İslam alemi bu mübarek günleri sabırsızlıkla bekliyor. Koronavirüs döneminde kurban Bayramı'nın nasıl kutlanacağı ve kurbanlıkların nasıl kesileceği kafalarda soru işareti bırakırken 'Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?' sorusu sıklıkla soruluyor.
Kurban Bayramı'na artık sayılı haftalar kaldı. Kurban kesme ibadetini yerine getirip paylaşım yapmak isteyen milyonlarca Müslümanı heyecan sarmış durumda... Bu nedenle '2020 Kurban Bayramı ne zaman?' sorusu yoğunlaşıyor. İşte bayram tarihleri ve tatil zamanı...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos... Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil beklenmiyor.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Sosyal medya fenomeni Perihan Kılıçelli ölümden döndüSon dakika haberlere göre, Denizli'nin Kale ilçesindeki, ailesini ziyarete giden, sosyal medyada çektiği dans videolarıyla tanınan Perihan Kılıçelli (17), 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan binanın girişindeki iş yerinin tentesine düştü. Ölümden dönen Kılıçelli’nin omuriliğinde zedelenme oluştu.