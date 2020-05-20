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20.05.2020 - 16:22 |

Kurban Bayramı ne zaman? Hangi tarihte?

Ramazan Bayramı yaklaştıkça Kurban Bayramı tarihleri de yavaş yavaş aratılıyor. Müslüman alemi her iki bayramı da iple çekerken 'Kurban Bayramı ne zaman? Hangi tarihte?' soruları zaman zaman yöneltiliyor. İşte o tarihler...

Kurban Bayramı ne zaman? Hangi tarihte?

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Ramazan Bayramına ramak kala İslam alemi bir yandan da Kurban Bayramı tarihlerini araştırmaya başladı. İşte 2020 dini takvime göre Kurban Bayramı'nın günleri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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