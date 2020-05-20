20.05.2020 - 16:22 |
Kurban Bayramı ne zaman? Hangi tarihte?
Ramazan Bayramı yaklaştıkça Kurban Bayramı tarihleri de yavaş yavaş aratılıyor. Müslüman alemi her iki bayramı da iple çekerken 'Kurban Bayramı ne zaman? Hangi tarihte?' soruları zaman zaman yöneltiliyor. İşte o tarihler...
Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Ramazan Bayramına ramak kala İslam alemi bir yandan da Kurban Bayramı tarihlerini araştırmaya başladı. İşte 2020 dini takvime göre Kurban Bayramı'nın günleri...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos...
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020
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