Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Dini bayramlar arasında olan Ramazan Bayramı'nın kutlanmasından sonra gözler şimdi ise Kurban Bayramı'na çevrildi. 2020 Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın tarihi belli oldu. Bayram tatilinin kaç gün olacağı ve hangi tarihe denk geleceği araştırılıyor. Peki bu sene Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020

Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2020

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020