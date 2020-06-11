Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı mayıs ayında kutlandı. Müslüman alemi için önemli bir diğer bayram olan Kurban Bayramı bu sene önümüzdeki ayda kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram tarihini duyurdu. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihleri...
Dini bayramlar arasında olan Ramazan Bayramı'nın kutlanmasından sonra gözler şimdi ise Kurban Bayramı'na çevrildi. 2020 Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın tarihi belli oldu. Bayram tatilinin kaç gün olacağı ve hangi tarihe denk geleceği araştırılıyor. Peki bu sene Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020
Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2020
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020