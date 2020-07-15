Kurban Bayramı 2020 tarihleri | Kurban Bayramı kaç gün sürüyor?

Kurban Bayramı için meraklı arayış başladı. Ramazan Bayramı ardından idrak edilen Kurban Bayramı tarihleri ve kaç gün süreceği araştırılıyor. İslam alemi için çok önemli günler arasında yer alan Kurban Bayramı'nda maddi durumu elverişli olan vatandaşlar, kurban kesmek için hazırlığına devam ediyor. İhtiyacı olan vatandaşlara dağıtılmak için kesilen kurban, büyük sevap kazandırıyor. Peki bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? Kurban Bayramı 2020 hangi tarihte?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

31 Temmuz 2020 Cuma 1. Gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi 2. Gün

2 Ağustos 2020 Pazartesi 3. Gün

3 Ağustos 2020 Salı 4. Gün

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı toplam 4 gün sürüyor.

KURBANLIK FİYATLARI 2020

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI

BÜYÜKBAŞ

1/7 Büyükbaş kurbanlık en az 21 kg kemiksiz et

1.825,00 TL

KÜÇÜKBAŞ

Koç kurbanlık en az 12 kg kemikli et: 1.445 TL

Koç kurbanlık en az 16 kg kemikli et: 1585 TL

CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI

Büyükbaş kurbanlık hisse paketi: En az 20 kg kemiksiz et 1/7 hisse 2.ve 3.gün teslimat 1.690 lira

Kıvırcık koç kurban paketi: En az 18 kilo 2.3.ve 4.gün teslimat 1.590 lira

A 101 KURBANLIK FİYATLARI

Büyükbaş 1/7 hisse: 1.495 TL (En az 20 kg kemiksiz et)

Karaman Koç: 1295 (En az 16 kg)

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama ya da sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabını herkes merak ediyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında bu konu ve corona virüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde olmasa da il il kısıtlama olabileceğini söylemişti. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara da bayram kısıtlamasıyla ilgili önemli detayları açıkladı. Öte yandan okullarda uygulanabilecek tedbirleri paylaştı.

İşte Ateş Kara'nın açıklamaları şöyle;

Normal kısa süreli konuşmalarımızda 1 metrelik mesafe koymamız ideal, ama karşılıklı uzun süre konuştuğumuz durumlarda 1,5 metreye çıkartacaksak çok daha ideal.