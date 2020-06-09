11 ayın sultanı Ramazan geride kaldı ve hemen ardından Ramazan Bayramı kutlandı. Şimdi 2020'nin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda sıra... 'Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?' soruları gün geçtikçe artıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020