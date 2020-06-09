09.06.2020 - 11:41 |
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı sonrası İslam alemini Kurban Bayramı heyecanı sardı. Kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtmanın heyecanını içinde olan müminler tam tarihi merak edip plan yapmak isterken 'Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?' sorularını yöneltiyor.
11 ayın sultanı Ramazan geride kaldı ve hemen ardından Ramazan Bayramı kutlandı. Şimdi 2020'nin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda sıra... 'Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?' soruları gün geçtikçe artıyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos...
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020