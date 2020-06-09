MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?
ABONE OL
09.06.2020 - 11:41 |

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?

Ramazan Bayramı sonrası İslam alemini Kurban Bayramı heyecanı sardı. Kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtmanın heyecanını içinde olan müminler tam tarihi merak edip plan yapmak isterken 'Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?' sorularını yöneltiyor.

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?

11 ayın sultanı Ramazan geride kaldı ve hemen ardından Ramazan Bayramı kutlandı. Şimdi 2020'nin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda sıra... 'Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?' soruları gün geçtikçe artıyor. 

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

Ortaköy'de yol böyle çöktü! Vatandaşlar içine düştüBeşiktaş Ortaköy’de kumpircilerin olduğu sokakta yolun çöktüğü ve vatandaşların içine düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BİM aktüel katalog ürünleri - fiyatları yayınlandı! İşte katalog

BİM aktüel katalog ürünleri - fiyatları yayınlandı! İşte katalog

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Bursa’da gölette yakalanan balık şaşırttı! Çok tehlikeli...

Bursa’da gölette yakalanan balık şaşırttı! Çok tehlikeli...

Sıradaki Haber