Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihleri...
Ramazan Bayramı geride kaldı, İslam alemi Kurban Bayramı için gün sayıyor. Paylaşmanın önemini vurgulayan bu mübarek bayramın tarihleri yavaş yavaş aratılırken sıklıkla 'Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?' sorusu soruluyor.
İki dini bayramdan biri geride kaldı, diğeri ise iple çekiliyor. Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesilecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Günler ilerledikçe Müslümanlar, 'Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?' sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos...
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020