MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihleri...
ABONE OL
08.06.2020 - 09:36 |

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihleri...

Ramazan Bayramı geride kaldı, İslam alemi Kurban Bayramı için gün sayıyor. Paylaşmanın önemini vurgulayan bu mübarek bayramın tarihleri yavaş yavaş aratılırken sıklıkla 'Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?' sorusu soruluyor.

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihleri...

İki dini bayramdan biri geride kaldı, diğeri ise iple çekiliyor. Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesilecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Günler ilerledikçe Müslümanlar, 'Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?' sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

 

Otomobil, aniden yola fırlayan çocuğa böyle çarptıSultangazi'de sokakta seyreden bir araç aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye’de ilk kez görüldü! Beyin omurilik sıvısında corona tespit edildi

Son dakika... Türkiye’de ilk kez görüldü! Beyin omurilik sıvısında corona tespit edildi

Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

2020 Kurban Bayramı hangi ay içerisinde idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

2020 Kurban Bayramı hangi ay içerisinde idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Sıradaki Haber