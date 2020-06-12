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12.06.2020 - 16:27 |

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'na yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nı geride bıraktıktan sonra Kurban Bayramı ile ilgili aramalar sıklaştı. Müslümanlar 'Kurban Bayramı ne zaman?' sorusuna yanıt arayıp kaç gün tatil olacağını sorguluyor.

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Ramazan Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte Kurban Bayramı iple çekiliyor. Tarihler araştırlırken bir yandan da 'Kurban Bayramı tatili kaç gün?' sorusu soruluyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos... Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil beklenmiyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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