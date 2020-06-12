Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'na yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nı geride bıraktıktan sonra Kurban Bayramı ile ilgili aramalar sıklaştı. Müslümanlar 'Kurban Bayramı ne zaman?' sorusuna yanıt arayıp kaç gün tatil olacağını sorguluyor.
Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Ramazan Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte Kurban Bayramı iple çekiliyor. Tarihler araştırlırken bir yandan da 'Kurban Bayramı tatili kaç gün?' sorusu soruluyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos... Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil beklenmiyor.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020