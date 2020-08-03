Kurban Bayramı tatili bitti mi, ne zaman bitiyor? Bayramın son günü ne zaman?

Koronavirüs nedeniyle bu bayram buruk geçse de 4. güne giriş yaptık. Bugün pazartesi ve bayramın son günü... Fakat bayram tatili konusunda tereddüt yaşayanlar 'Kurban Bayramı tatili bitti mi, ne zaman bitiyor?' sorusuna cevap arıyor.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı'nın bugün son günü... 4 Ağustos Salı günü bayram tatili bitiyor ve mesai başlıyor.

GERİYE KALAN RESMİ TATİLLER

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAZAR GÜNÜ

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ