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03.08.2020 - 00:29 |

Kurban Bayramı tatili bitti mi, ne zaman bitiyor? Bayramın son günü ne zaman?

Kurban Bayramı'nın 4. gününe girdik. Bayram tatilinin kaç gün olduğu hakkında kafa karışıklığı yaşayanlar, bayramın son gününü merak edip 'Kurban Bayramı tatili bitti mi' sorusuna cevap arıyor.

Kurban Bayramı tatili bitti mi, ne zaman bitiyor? Bayramın son günü ne zaman?

Koronavirüs nedeniyle bu bayram buruk geçse de 4. güne giriş yaptık. Bugün pazartesi ve bayramın son günü... Fakat bayram tatili konusunda tereddüt yaşayanlar 'Kurban Bayramı tatili bitti mi, ne zaman bitiyor?' sorusuna cevap arıyor.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı'nın bugün son günü... 4 Ağustos Salı günü bayram tatili bitiyor ve mesai başlıyor.

GERİYE KALAN RESMİ TATİLLER

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAZAR GÜNÜ

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ 

 

İletişim Başkanı Altun'dan "kardeşlik" vurgusuİletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bin yıldır birbirinden farklı inanç, etnik köken, kültür ve dilin barış içerisinde yaşadığı Anadolu toprakları tüm dünyaya kardeşlik nedir onu gösterdi. Geçmişimiz bir geleceğimiz bir, hüznümüz bir sevincimiz bir. Kardeşliğimiz nice bin yıllar daim olsun." ifadelerini kullandı.
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