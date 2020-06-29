Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde Ramazan Bayramının ardından gelen Kurban Bayramında Vacip olan Kurban ibadeti yerine getiriliyor. Kesilecek olan kurbanlar ihtiyaç sahipleri ve yakın akrabalar ile buluşturuluyor. Paylaşma, birlik beraberlik duygularının en üst seviyede olduğu bayram günlerinde yapılan mezarlık ziyaretlerinin yanı sıra bayramlaşma da bizim kültürümüz ve dinimizde önemli bir yer tutuyır. Ramazan ayının corona virüs nedeniyle evlerinde geçiren binlerce müslüman kurban bayramı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki 2020 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi ise 30 Temmuz tarihinde eda edilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. Bayram tatilinin Cuma gününe denk geliyor olması nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılması beklenmiyor

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramının 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramının 4. günü