MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?
ABONE OL
29.06.2020 - 09:28 |

Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde önemli bir yere sahip olan ve Kurban ibadetinin yerine getirildiği 2020 Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda kesilecek olan kurbanlar yakın akraba ve ihtiyaç sahipleri ile buluşturulacak. Peki 2020 Kurban Bayramı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde Ramazan Bayramının ardından gelen Kurban Bayramında Vacip olan Kurban ibadeti yerine getiriliyor. Kesilecek olan kurbanlar ihtiyaç sahipleri ve yakın akrabalar ile buluşturuluyor. Paylaşma, birlik beraberlik duygularının en üst seviyede olduğu bayram günlerinde yapılan mezarlık ziyaretlerinin yanı sıra bayramlaşma da bizim kültürümüz ve dinimizde önemli bir yer tutuyır. Ramazan ayının corona virüs nedeniyle evlerinde geçiren binlerce müslüman kurban bayramı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki 2020 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi ise 30 Temmuz tarihinde eda edilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. Bayram tatilinin Cuma gününe denk geliyor olması nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılması beklenmiyor

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramının 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramının 4. günü

İstanbul yeni haftaya yoğunlukla başladıİstanbul’da YKS sınavı nedeniyle iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk sabahında gün, trafik yoğunluğuyla başladı. E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Malatya'da yolda saçılan sınav kağıtlarıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika... Malatya'da yolda saçılan sınav kağıtlarıyla ilgili flaş açıklama

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Hırsızlık anı kamerada!

Hırsızlık anı kamerada!

Sıradaki Haber