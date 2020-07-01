Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? - 2020 Kurban Bayram ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin gözler hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Peki merakla araştırılan Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?



KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı.



Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti: "Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."



2020 (KALAN) DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020