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17.07.2020 - 17:33 |

Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi ise Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair yaptığı açıklamalarda Kurban Bayramı ile ilgili sorulan sorulara da yanıt verdi. Bayramda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, merak ediliyor. Kurban kesimi ve ziyaretler ile ilgili ne gibi önlemler alınacak? Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulunun konu ile ilgili değerlendirmesi beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.

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