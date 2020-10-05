Kurdeşene neden olabilir

Aniden ortaya çıkan, aynı gün içinde kendiliğinden kaybolan kızarık, kaşıntılı ve ödemli bir cilt hastalığı olan kurdeşen, kadınlarda erkeklere oranla iki kat fazla görülüyor. Hastaların yaşam kalitesini belirgin şekilde olumsuz yönde etkiyen hastalığa karşı, Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği “Ürtikerde Aynı Noktadayız” başlıklı bir dijital sosyal sorumluluk projesi başlattı. Halkın bilinçlenmesi ve doğru tedavi yolunu öğrenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında ürtikerli insan sayısında düşüş sağlanması amaçlanıyor. Proje hakkında Milliyet’e bilgi veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu, ürtikerin yıllarca süren kronik formlarının da olduğunu belirterek, şu öneri ve uyarılarda bulundu:

“Akut ürtiker çocuklarda daha sık görülüyor ve sıklıkla enfeksiyon, ilaç, gıda ve gıda katkı maddeleri sebebiyle gelişiyor. İnsanların yaklaşık beşte biri hayatının bir döneminde akut ürtiker atağı geçiriyor. Zamanında doğru tespit ile hastalığın yatışması kolaylaşıyor. İlaç tedavisinde ilk basamak H1 antihistaminlerdir. Yeni kuşak antihistamin ilaçlar uyku hali, uyuşukluk, ağız kuruluğu gibi yan etkiler açısından eski kuşak antihistaminlerden çok daha güvenli olsa da bazı hastalarda sonuç alınamıyor. Böyle bir durumda daha gelişmiş yenilikçi tedavileri öneriyoruz. Hastalarda kaşıntı nedeniyle ortaya çıkan uyku düzensizliğinin yanı sıra, dikkat eksikliği, halsizlik, sosyal yaşam ve iş başarısında azalmayla birlikte anksiyete gelişebiliyor. Halkımızın ortaya çıkan semptomlara karşı hekim kontrollü tedavi olmaları gerekiyor.”