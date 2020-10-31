Kuru buz nedir, nasıl yapılır? Kuru buz kaç derece, zararları nelerdir?

Kuru buz karbondioksitin katı haline verilen addır.Bildiğiniz gibi CO2 dünya atmosferinde bulunan insanların nefes alırken, bitkilerin ise fotosentez yaparken kullandıkları gazdır. Bu kimyasal bileşik, kokusuz tatsız ve renksizdir. Havanın yoğunluğundan 1,5 kat daha yoğundur. Yüksek basınç altında ve düşük sıcaklıkta opak beyaz katı bir hal alır. Bu haline kuru buz denir.

Kuru buzun kendisinin bir zararı bulunmamaktadır ancak yüzeyi çok soğuk olduğu için eldivensiz dokunmamak gerekir. Sadece kuru buz kullanacağımız zaman, bulunulan ortam çok iyi derecede havalandırılmış olmalıdır. Çünkü havadaki CO2 yoğunluğu çok önemlidir. %5 i geçerse yoğunluk, karbondioksit zehirli bir hale geçebilir.

Bu gazdan katıya geçiş hali ve katıdan gaza geçiş hali bize bir çok avantaj sağlamaktadır. Bu mükemmel bir özelliktir. Erimesi ile birlikte kaplayacağı bir hacim olmayacağından nakliye konteynırlarından rahatlıkla kullanılabilir.

Ayrıca kauçuk sektöründe, bitkilerin taze tutulmasında, ve özellikle de son dönemde bazı yüzeylerin temizlenmesinde kullanılmaktadır. Temizlenecek yüzeye hızlı bir şekilde atılır ve tanecikler yüzeyden kontaminantları söker. Geride ise hiç bir şekilde zehirli gaz kalmaz.

Kuru buz hakkında biraz genel bilgiye sahip olduktan sonra biraz mühendisliği hakkında da bilgi vermek isterim.

Hammadde

Kuru buzun imalatında kullanılan tek hammadde karbondioksittir. Bu hammadde bir çok maddenin üretimi yada arıtılması esnasında ortaya çıkar. Bu işlemlerle elde edilen CO2 emilerek kuru buz olarak üretileceği için gıda sınıfına uygun bir hale getirilmek için işlemlere tabi tutulur ve temizlenir.

Üretim

Gıda Güvenliği

CO2 sıkıştırma ve soğutma ile sıvılaştırılır, Sıvılaşması için yaklaşık 395 kg/cm3 basınç gerekmektedir. Bu koşullarda elde edilen sıvı CO2 büyük tanklar içerisine pompalanır. Sıvı CO2 nin nakliyesi kolaydır, tonlarcası nakliye edilebilir, ancak kuru buz üreticileri her sektörde olduğu gibi dünyada da hammaddeye yakın yerde fabrikalarını kurmuşlardır.



Fabrikaya borularla alınan sıvı CO2 tanklara gelir ve buradan kuru buz presine geçer, atmosferik basınçtan yüksek basınca geçildiğinde sıvının sıcaklığının -78,3 olan donma derecesine ulaşmasını sağlar. Bir püskürtmr başlığı sıvıyı 5 m yükseklikteki kuru buz presinin içine koyar, Sıvı buz presine çarpar çarpmaz katılaşır ve adeta kar görüntüsüne benzer.