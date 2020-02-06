06.02.2020 - 14:13 |
Kuruluş Osman 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler yaşanacak?
ATV ekranında yayınlanan sevilen dizi Kuruluş Osman 9. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen son bölüm ardından 10. yeni bölüm fragmanını merak eden izleyiciler Kuruluş Osman dizisi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Kuruluş Osman dizisi 10. yeni bölümde neler yaşanacak?
Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman 9. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümde Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edabali'ye pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozdu. Osman, Kulucuhisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman'ın yaptığırdığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır. Alişar ise soluğu Dündar Bey'in otağında alır.
KURULUŞ OSMAN 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Otobüs şoförü direksiyon başında telefonla oynadıSAMSUN'a gittiği öne sürülen şehirlerarası bir yolcu otobüsünde, şoförün direksiyonda uzun süre cep telefonu ile yazışması ve yanındaki muavinin cep telefonuyla görüşmesi, otobüste bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis ekipleri de sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.