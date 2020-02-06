Kuruluş Osman 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler yaşanacak?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman 9. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümde Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edabali'ye pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozdu. Osman, Kulucuhisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman'ın yaptığırdığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır. Alişar ise soluğu Dündar Bey'in otağında alır.

KURULUŞ OSMAN 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI