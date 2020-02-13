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13.02.2020 - 09:42 |

Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı... Osman Bey kıyama kalktı

Kuruluş Osman 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölümde Kayılar kendi yurtlarında esir düşüyor. Osman Bey, kıyama kalkarken neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı... Osman Bey kıyama kalktı

Kuruluş Osman 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Kayılar çok zor durumda... Dündar Bey, Alişar, Konur Alp esir düşüyor. Kayı kadınları kılıç kuşanırken Osman Bey kıyama kalkıyor. Bakalım Kayılar bu zor durumdan nasıl kurtulacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır.

TIR sürücüsünün elini ısırarak parasını alan kadın tutuklandıAdana'da otoyolda durdurduğu TIR'ın sürücüsünün elini ısırarak 515 lira parasını aldığı öne sürülen kadın tutuklanırken, ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kadın serbest kaldı.
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