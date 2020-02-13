Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Kuruluş Osman 10. son bölümde pusuya düşen Gündüz...

ATV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Kuruluş Osman 10. son bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide bu hafta, Gündüz'ün pusuya düşüp ağır yaralanması oldukça heyecanlı dakikalara sahne oldu ve geceye damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



KURULUŞ OSMAN 10. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Alişar’ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala’yı isteyen Alişar’ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey’i etkisi altına alan Yannis, Sofia’yla birlikte Alişar Bey’i Osman’a ve Şeyh Edebalı’ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey’e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman’ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt’e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia’yla ittifak arayan Alişar Bey’in yeni hamlesi ne olacak?



KURULUŞ OSMAN 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.