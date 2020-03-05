Kuruluş Osman 14. yeni bölüm fragmanı... 13. son bölüm izleme linki...

Kuruluş Osman 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey açısından işler hiç de iyiye gitmiyor. Dündar ve Yannis Osman Bey'i bitirme hesabı yapıyor. Osman Bey düştüğü durumdan kurtulmak zorunda...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obasından sürülen Osman Bey, Samsa Çavuş'un obasına gider ancak Samsa Çavuş'la giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçeren Balgay, büyük bir kudrete kavuşurken, Balgay'dan sancak beyliği alan Dündar, Osman Bey'e karşı yeni hamleler planlamaktadır. Cengiz Han'ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey ise Samsa Çavuş'un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsılır. Balgay ise Osman Bey'in yumuşak karnı olarak gördüğü Bala Hatun'u hedefine koyar.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM