Kuruluş Osman 16.yeni bölüm fragmanı yayında... Dündar Bey'i Osman Gazi'mi öldürdü? 25 Mart Kuruluş Osman var mı?

Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kuruluş Osman reyting yarışında da adından söz ettiriyor. Kuruluş Osman'ın 16.bölüm 2.fragmanı izleyicilerle buluştu. Fragmanda Osman Gazi'nin cümleleri dikkatlerden kaçmadı. Osman Gazi'nin Dündar Bey'i öldürüp öldürmediği araştırılamaya başlandı. Peki Dündar Bey'i Osman Gazi mi öldürdü?

DÜNDAR BEY'İ OSMAN GAZİ Mİ ÖLDÜRDÜ?

Kuruluş Osman dizisinin 16.bölüm 2.fragmanında Osman Gazi şu ifadeleri kullandı: " Dündar Bey'in ölümü benim elimden oldu."

KURULUŞ OSMAN 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar.

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit 24 Aralık 1984 yılında İstanbul'da doğdu.

Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu.

2003 senesinde Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011-2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.

Fahriye Evcen ile 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi. Nisan 2019'da oğlu Karan Özçivit dünyaya geldi.