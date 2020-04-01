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01.04.2020 - 14:35 |

Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı! Osman Bey, şer ittifakına dur diyebilecek mi?

Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Osman Bey, şer ittifakına dur diyebilecek mi? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı! Osman Bey, şer ittifakına dur diyebilecek mi?

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı nefes kesti. İşte o dakikalar...

KURULUŞ OSMAN 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 17. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

 

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolunu Bakanlık yapacakUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak" dedi.
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