01.04.2020 - 14:35 |
Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı! Osman Bey, şer ittifakına dur diyebilecek mi?
Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Osman Bey, şer ittifakına dur diyebilecek mi? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...
Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı nefes kesti. İşte o dakikalar...
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KURULUŞ OSMAN 17. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?