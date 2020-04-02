Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 17. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı!

KURULUŞ OSMAN 17. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

KURULUŞ OSMAN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



KURULUŞ OSMAN 17. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ