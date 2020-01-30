Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı yayınlandı! "Kartallar kafese girmez, aslanlar ormana sığmaz!"

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman yeni bölümü için heyecan dorukta. Kuruluş Osman 9. yeni bölümüyle 5 Şubat Çarşamba ekrana gelecek. Peki Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak? İşte Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne

olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?

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