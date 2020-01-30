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30.01.2020 - 00:36 |

Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 8. son bölümde Osman ölümle burun buruna... Dizi nerede çekiliyor?

Çarşamba akşamları yayınlanan ATV kanalının yeni dizisi Kuruluş Osman 8. bölümüyle de büyük bir heyecana sahne oldu. Başrollerini ise Burak Özçivit, Ragıp Savaş ile Nurettin Özdemir'in paylaştığı Kuruluş Osman 8. son bölümde Osman ölümle burun buruna geldi. İşte dizinin hayranlarının heyecanla beklediği Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 8. son bölümde Osman ölümle burun buruna... Dizi nerede çekiliyor?

KURULUŞ OSMAN 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman ve Alpleri, Yannis’in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı’nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan’ı, Bala Hatun’u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman’a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı’yı ve Osman’ı elinden kaçıran Yannis’in yeni planı ne olacaktır? Osman’a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.

 

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