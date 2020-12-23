Kuruluş Osman Aksaçlı kimdir? Aksaçlı rolünü oynayan Cüneyt Arkın kaç yaşında, nereli?

Cüneyt Arkın, Türk sinema tarihinde birçok başarılı yapımda boy gösterdi ve adından söz ettirdi. Yeşilçam'ın gözde ismi Arkın, ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde Aksakallılar'dan Aksaçlı'yı canlandırıyor. İşte, Kuruluş Osman Aksaçlı karakteri hakkında detaylar...

KURULUŞ OSMAN AKSAÇLI KİMDİR?

Aksakallılar ya da Aksaçlılar, ihtiyarlar heyeti gibi isimlerle duyulan Türklerin en eski teşkilatıdır. Türklerin kaderine yön vermeye çalıştığı söylenen 'Ak sakallılar' veya 'Börü Budun' olarak biliniyor.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in Karaçay köyünde dünyaya geldi. Babası Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatır'dır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinemaya başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filmi bir kırılma noktası oldu. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar. Yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.

Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlenen Cüneyt Arkın'ın, bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır.