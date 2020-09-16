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16.09.2020 - 11:25 |

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlayacak?

Eylül ayı diziler için yeni sezon başlangıcı demek... Birçok dizi yayın hayatına kaldığı yerden devam ederken Kuruluş Osman için büyük bir beklenti oluşmuş durumda... Bugün çarşamba olması nedeniyle sık sık Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusu soruluyor.

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlayacak?

Bugün çarşamba ve normalde Kuruluş Osman günü... Fakat dizi çok uzun bir süre önce sezon finali yaptı. Eylül ayının gelmesi ve birçok dizinin yeni sezonunun başlaması nedeniyle Kuruluş Osman yeni sezon tarihi takipçileri tarafından merak ediliyor.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman başlangıç tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Kanaldan yapılan açıklamada 'Kuruluş Osman ikinci sezonuyla yakında atv'de!' denildi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek?

Rezalet anı kamerada! Tacizi kaydettiBeyoğlu'nda kaldırımda yürüyen bir kadına laf atarak sözlü tacizde bulunan servis şoförü cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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