Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul sonrası başlayan Kuruluş Osman her çarşamba ekrana geliyordu. Dizi haziran ayının son haftası sezon finali yaptı. Dizi sezonunun başlamasıyla birlikte Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da merak edilmeye başlandı.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Beklentiler Ekim ayı ortasında başlayacağı yönünde...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.