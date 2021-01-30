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30.01.2021 - 02:09 | | DHA

Kuş sürüsünü ezmemek için yavaşlamıştı... 4 yaralı var

Ankara'nın Bala ilçesinde, kuş sürüsünü ezmemek için yavaşlayan otomobile, arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kuş sürüsünü ezmemek için yavaşlamıştı... 4 yaralı var

Kaza, öğlen saatlerinde Ankara- Bala yolu üzeri Tol Göleti mevkisinde meydana geldi. Sefa Deligöz (34) yönetimindeki 06 DGN 61 plakalı otomobil, iddiaya göre yola çıkan kuş sürüsünü ezmemek için sürücünün frene basması ile yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Hamza Köreken'in (46) kullandığı 46 AT 437 plakalı minibüs, otomobile arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre yükseklikten tarlaya sürüklenirken, sürücüler Deligöz ve Köreken ile Cemal Polat (60), Ahmet Gürses (47) yaralandı. 

 

Kuş sürüsünü ezmemek için yavaşlamıştı... 4 yaralı var

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, yol üzerine trafik önlemi alırken, hurdaya dönen araçlar çekici ile otoparka kaldırıldı.

'KUŞ SÜRÜSÜNE ÇARPMAMAK İÇİN YAVAŞLADIM'

Otomobil sürücüsü Sefa Deligöz, normal hızında ilerlediği sırada kuş sürüsüne çarpmamak için yavaşladığını, aracının geri görüş aynasından baktığında minibüsün arkasında çok süratli olduğunu iddia etti. Minibüsü görerek tekrar gaza basmasına rağmen otomobilin hızlanamadığını aktaran Deligöz, minibüsün çarparak kendilerini tarlaya fırlattığını söyledi.

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