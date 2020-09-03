Kusurlu bulunan servis minibüsü sürücüsüne 15 yıl hapis istemi!

Kaza, geçen yıl ekim ayında, Mudanya ilçesi Bademli Eski Mudanya Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Akkökoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 S 1781 plakalı servis minibüsüyle yol kenarında yürüyen lise öğrencilerine çarptı. Kazada, İskender Şimşek ile Arda Üzmez adlı öğrenciler yaralandı. Ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden İskender Şimşek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü Mehmet Akkökoğlu, sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

Hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Mehmet Akkökoğlu'nun yargılanmasına Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Akkökoğlu'nun cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, ölen İskender Şimşek'in annesi Burcu Irmak ile yaralanan Arda Üzmez (15) hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, kaza yerinde yapılan keşfin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, sanığın dikkatsiz ve tedbirsiz şekilde araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye attığının tespit edildiğinin yer aldığını anlatarak, tam kusurlu bulunduğunu bildirdi.

'BİR ANLIK GÖZLERİM KAPANDI'

Söz alan sanık Akkökoğlu, eski savunmalarını tekrarlayarak, “Olaydan dolayı üzgünüm.Hayatımda kimseyi incitmek istemem. Bilinçli bir şekilde hareket etmedim, o anda bir anlık gözümün kapanması ve bilinç kaybımla bu olay oldu” dedi.

Cumhuriyet savcısı da mütaalasında Mehmet Akkökoğlu’nun 'taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşma, sanık avukatına, savunma için süre verilerek ertelendi.