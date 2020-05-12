12.05.2020 - 17:40 | | DHA
Kütahya’da 1 mahalle ve 4 sokakta karantina!
Kütahya Valiliği, corona virüs vakaları görülmesi üzerine Perli Mahallesi ile Gaybiefendi Mahallesi’ndeki 4 sokakta, bu geceden itibaren karantina uygulanacağını açıkladı.
Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, görülen corona virüs vakaları üzerine bugün Vali Ömer Toraman başkanlığında toplandı. Toplantıda, Perli Mahallesi ile Gaybiefendi Mahallesi’ndeki Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak Sokakları'nın 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Bu gece yarısından itibaren başlayacak olan karantinada, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Valilik tarafından duyurulan karantina uygulamasında, mahalle ve sokaklardaki market, bakkal, pastane, fırın ve alışveriş yerleri açık kalacak.
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