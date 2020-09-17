17.09.2020 - 17:13 | | AA
Kütahya'da 1 milyon dolarlÄ±k banknot ele geçirildi
KÃ¼tahya'nÄ±n TavÅŸanlÄ± ilÃ§esinde, ABD Merkez BankasÄ± tarafÄ±ndan koleksiyon amacÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da bastÄ±rÄ±lan paralardan olduÄŸu tahmin edilen 1 milyon dolarlÄ±k banknot ve sertifikasÄ± ele geÃ§irildi.Â
Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Åžubesi ile Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, elde ettikleri bir istihbarat Ã¼zerine Ã‡obankÃ¶y mevkisinde bir otomobili durdurdu.
Otomobildekilerden birinin Ã¼st aramasÄ±nda, ABD Merkez BankasÄ± tarafÄ±ndan bastÄ±rÄ±larak bazÄ± ABD'li iÅŸ adamlarÄ±na koleksiyon amacÄ±yla verildiÄŸi anlaÅŸÄ±lan 1 milyon dolarlÄ±k banknotlardan biri ile bu paraya ait hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ Ã¶zel sertifika bulundu.
Ele geÃ§irilen banknot ve belgenin, gerÃ§ek olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti iÃ§in TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±'na gÃ¶nderileceÄŸi bildirildi.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan M.Åž, Åž.G. ve Z.B'nin jandarmadaki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.