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21.09.2020 - 10:48 | | DHA

Kütahya’da 2 köy ve 1 mahalleye 'koronavirüs' karantinası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, artan koronavirüs vakalarının ardından Ayvalı ve Emirler köyleri ile Beyköy Mahallesi, karantinaya alındı. Köylere ve mahallelere girişler kapatılırken, ihtiyaçların Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı belirtildi.

Kütahya’da 2 köy ve 1 mahalleye 'koronavirüs' karantinası

Kütahya Tavşanlı Kaymakamlığı, son günlerde koronavirüs vakalarında görülen artış üzerine Ayvalı ve Emirler köyleri ile Beyköy Mahallesi'nde karantina uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. Kaymakamlık açıklamasında, “Son günlerde iki köyde vaka sayılarında ciddi ve hızlı bir artış olmuştur. Bu artışın köy halkının tedbirlere riayet etmeden farklı sosyal etkinliklerde bir araya gelmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Bu bağlamda vaka ve temaslıların vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesine neden olacağından, Ayvalı ve Emirler köyleri ile Beyköy Mahallesi’nde 14 gün süreyle jandarma ekiplerin gözetiminde kontrollü giriş çıkış uygulamasına tabi tutulmasına karar verilmiştir” denildi.

Artan koronavirüs vakalarının ardından 14 günlüğüne karantinaya alınan 1300 nüfuslu Ayvalı köyü, 250 nüfuslu Emirler köyü ile 1350 nüfuslu Beyköy Mahallesi’nde girişler kapatılırken, ihtiyaçların Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı belirtildi.

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