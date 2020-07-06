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06.07.2020 - 06:30 | | AA

Kütahya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Kütahya'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

 

Meydan Mahallesi Karaca Sokak'ta Emrah Ş. ile Harun Uslu (26) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Uslu, göğsünden bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Harun Uslu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Emrah Ç, polis tarafından gözaltına alındı.

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