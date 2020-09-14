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14.09.2020 - 22:42 | | AA

Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir mahallenin yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı

Simav Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Akdağ beldesi Savcılar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan mahalledeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Simav Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarılan açıklamada, "Savcılar Mahallesi'nde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşmanın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla mahalleye giriş ve çıkışların 14 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

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