MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kütahya'da bir mahallede daha karantinaya alındı!
ABONE OL
28.10.2020 - 14:19 | | İHA

Kütahya'da bir mahallede daha karantinaya alındı!

Kütahya'da, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede daha karantina uygulaması kararı alındı.

Kütahya'da bir mahallede daha karantinaya alındı!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 28 Ekim 2020 tarihi saat 24.00’dan itibaren 14 gün süre ile Kütahya Merkez İnköy Mahallesi'nde karantina uygulaması kararı alınmıştır. Karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmıştır. Covid-19 pozitif vakaların ve temaslılarının ev karantina süreçlerinin devam etmesine ve karantina bölgesindeki vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

 

Çalınan aracının peşinden böyle koştuİstanbul Anadolu Yakası'nda satışa çıkarılan araçlarda deneme sürüşü yaptıktan sonra, araç sahiplerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak aracı çalan şüpheli yakalandı. Üsküdar'da şüphelinin sürücü koltuğundayken araç sahibinin araçtan inmesi ve şüphelinin otomobili kaçırması kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Park halindeyken hareket eden kamyonet, apartmana çarptı!

Park halindeyken hareket eden kamyonet, apartmana çarptı!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

En güzel Mevlid Kandili mesajları burada 2020! Resimli, en güzel ve anlamlı Mevlid Kandili kutlama mesajları ile sözleri

En güzel Mevlid Kandili mesajları burada 2020! Resimli, en güzel ve anlamlı Mevlid Kandili kutlama mesajları ile sözleri

Sıradaki Haber