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27.03.2020 - 12:20 | | DHA

Kütahya’da ihale kavgası! 9 kişi gözaltına alındı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonu ihalesine katılan iki grup arasında çıkan kavgada 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya’da ihale kavgası! 9 kişi gözaltına alındı

Kütahya’da İl Özel İdaresi ihale salonunda Altıntaş ilçesinde İl Özel İdaresi’ne ait akaryakıt istasyonu için açık artırma usulüyle ihale yapıldı. İhaleye katılan iki firma görevlileri arasında kapıda çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’nde ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. 

Soruşturma sürüyor.

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