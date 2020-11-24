24.11.2020 - 11:50 | | DHA
Kütahya’da metamfetamin ve bonzai maddesi ele geçirildi
Kütahya’da polisin yaptığı operasyonda Y. Y. isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin ve 2 gram bonzai ele geçirildi.
Verilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde bulundurduğu belirlenen Y.Y. isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin ve 2 gram bonzai ele geçirilmiştir.
Gözaltına alınan şüpheli Y.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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