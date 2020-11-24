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24.11.2020 - 11:50 | | DHA

Kütahya’da metamfetamin ve bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da polisin yaptığı operasyonda Y. Y. isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin ve 2 gram bonzai ele geçirildi.

Kütahya’da metamfetamin ve bonzai maddesi ele geçirildi

Verilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde bulundurduğu belirlenen Y.Y. isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin ve 2 gram bonzai ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şüpheli Y.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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