Kütahya’da metamfetamin ve bonzai maddesi ele geçirildi

Verilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde bulundurduğu belirlenen Y.Y. isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin ve 2 gram bonzai ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şüpheli Y.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.