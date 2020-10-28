MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kütahya'nın Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı
ABONE OL
28.10.2020 - 22:10 | | DHA

Kütahya'nın Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun ev ziyaretleri, misafirlik, günler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin yasaklanmasına ilişkin kararın süresiz olarak uzatıldığı açıklandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 15 gün önce ilçede vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin yasaklandığını açıklamıştı. Koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kurul, ev ziyaretleri, misafirlik, günler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin süresiz olarak yeniden yasaklandığını açıkladı. Kurul kararında, "Koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarının tehdit edilmesini engellemek için ilçemizde ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetlerin 28 Ekim 2020 tarihinden itibaren sınırlandırılmasına karar verildi” denildi.

Irak kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatıIrak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kütahya'nın Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri | En güzel, en anlamlı, kısa-uzun, resimli bayram mesajları...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri | En güzel, en anlamlı, kısa-uzun, resimli bayram mesajları...

Sıradaki Haber