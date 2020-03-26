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26.03.2020 - 09:25 | | DHA

Kütahya'ya giriş ve çıkışlarda corona virüs tedbiri için ateş ölçümü

Kütahya Valiliği'nce corona virüs tedbirleri kapsamında, kentin giriş ve çıkış noktalarında, sürücü ile yolcuların ateş ölçerle ateşlerine bakılmasına karar verildi. Polisin durdurduğu sürücülere, UMKE görevlileri, ateş kontrolü yapıldıktan sonra şehirler arası seyahat edip etmedikleri ve kentte kalıp kalmayacakları soruluyor.

Kütahya'ya giriş ve çıkışlarda corona virüs tedbiri için ateş ölçümü
Kentin giriş ve çıkışlarında tek tek kontrol ediyorlar
Kentin giriş ve çıkışlarında tek tek kontrol ediyorlar
Kentin giriş ve çıkışlarında tek tek kontrol ediyorlar
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Kütahya Valiliği tarafından corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, kentin giriş ve çıkışlarında sağlık taraması yapılmasına karar verildi. Şehrin Afyonkarahisar, Eskişehir ve Tavşanlı girişlerinde bulunan denetleme noktalarında, polis ekiplerinin yanı sıra Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekipleri görevlendirildi. Polis ekiplerince durdurulan sürücülere ehliyet, ruhsat ve kimlik kontrolü yapıldıktan sonra iller arası seyahat edip etmedikleri ve kentte kalıp kalmayacakları soruldu. UMKE görevlileri de cihazla ateşleri ölçülen sürücülere corona virüs ile ilgili bilgiler vererek, 'sosyal mesafe' uyarısında bulundu. Ayrıca sürücü ve yolculara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Kütahya Valiliği'nin corona virüs tedbirleri kapsamında aldığı sağlık kontrolü uygulamasının her gün giriş ve çıkışların yoğun olduğu saatlerde yapılacağı bildirildi.

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