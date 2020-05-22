Kuveyt'ten gelen Türk işçilerin 263'ü evlerine gönderildi

8 Mayıs'ta Kuveyt'ten havayolu ile Sivas'a gelen 280 Türk işçi karayolu ile Tokat'a getirildi. Bu kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina uygulaması için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) Mehmet Emin Tokadi ve Aydoğan Aydın KYK yurtlarına yerleştirildi. Yurda yerleştirenlerden birinin rahatsızlanması ve koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, tüm işçilere test uygulandı. Yapılan testlerde toplam 36 kişinin test sonucu da pozitif çıktı. 36 kişi Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir kısmı iyileşerek yeniden yurda döndü. Bugün karantina süreleri dolan 280 işçiye tekrar koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu negatif çıkan 263 işçi memleketlerine uğurlandı. 17 işçi ise Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından memleketlerine uğurlanacak.