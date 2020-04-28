Kuyruklarda sosyal mesafe unutuldu

Ankara’nın işlek noktalarından olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Ulus ve Sıhhiye meydanlarında vatandaşlar kurallara uyarak günlük hayatlarına devam etti. Araç ve yaya trafiğinin yoğunlaştığı, toplu taşımayı kullanmak zoruna olan vatandaşların ise eldiven, maske, siperlik kullandıkları ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.



Eskişehir’de haftanın ilk iş günü cadde, meydan ve sokaklar doldu. Kentin trafiğe kapalı olan İki Eylül Caddesi’nin her iki girişini bariyerlerle kapatan polis, kimlik kontrolü yaptı.



Bursa’da sabahın ilk saatleriyle birlikte vatandaşlar pazar yerlerine akın etti. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü.



Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki yoğunluk üzerine polis ekipleri megafonla sık sık vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.



Hakkari Yüksekova’da vatandaşlar PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğun uzunluğu 1 kilometreyi aştı.



Aksaray’da Kızılay 15 kiloluk un paketleri dağıttı. Uzun kuyruklar oluşurken sosyal mesafeyi unutuldu.



Tekirdağ’da sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkan vatandaşlar, özellikle PTT ve banka şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.



Metrelerce un kuyruğu

Adana’da da özellikle kent merkezindeki banka ve postane önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Görevliler de halkı sosyal mesefa kuralına uymaları konusunda uyardı. Büyüksaat ve 5 Ocak Meydanı çevresindeki ise araç yoğunluğu dikkat çekti.