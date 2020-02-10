Kuyu kardeşliği

Dünyanın yüzde 70’i sudan oluşmasına rağmen 800 milyondan fazla insan temiz suya erişemiyor. En kurak kıta Afrika’da yer alan Uganda’ya, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyü yardım eli uzattı. Köylerinde su kaynağı olmadığı için duyarlı olan Kuyutatlar sakinleri, Nil Nehri’nin yakınında olmasına rağmen kuraklık çeken Jinja bölgesine 16 su kuyusu yaptırdı. Ugandalılar ise şükranlarını sunmak için tek eğlenceleri olan ağaç dalları ve yapraklarından yaptıkları futbol toplarından hediye etti.

Bilim insanları, Afrika’daki temiz su ihtiyacını çözmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Orta Anadolu’daki Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulatatlar köylüleri de Orta Afrika’daki Uganda’da yaşayanlara yardım için harekete geçti. Anadolu’nun ortasında yer alan ve akarsu olmadığı için su ihtiyacını kuyulardan sağlayan Kuyulutatlar Köyü, Uganda’da kuyu açmak için seferber oldu. Patates ve buğday gibi pek çok tarım ürününü kuyulardan elde ettikleri suyla üreten köylülere büyük şehirlere dağılan akrabaları destek verdi.

Afrika kıtasına can veren Nil Nehri’nin doğduğu Jinja bölgesinde ve su kaynağının yanında olmasına rağmen, susuzluk çeken köylere yardım için kampanya başlattılar.

El ele vererek başardılar

İstanbul’daki Kuyder merkezinden yapılan çağrılarla toplanan paralarla Jinja bölgesindeki Lukatima, Kkamuli, Kayunga, Kitende, Kibuli, Mayuge ve Burigi köylerine toplam 16 içme suyu kuyusu açıldı. Jinja’nın tüm kıtaya hayat veren 6 bin 650 kilometre uzunluğundaki Nil Nehri’nin çok yakınında olmasına rağmen su sıkıntısı çekmesi Kuyulutatlar köyünü hatırlattı.

Her biri 2 bin dolara mal olan kuyuların açılışı için köy derneğinin gönüllüleri Uganda’ya gitti. Her gidişlerinde 50’den fazla futbol topu, kırtasiye malzemesi, gıda ve giyecek de götüren Kuyulutatlar köylüleri büyük ilgiyle karşılandı. Kuyder Başkanı Hayri Göktaş, “Köylerde derme-çatma evlerde yaşıyorlardı. Camileri ise 4 direğin üstüne kamıştan yapılmıştı. Çok uzaktaki kaynaklardan bidonlarla köylerine su taşıyorlardı. Köylere açtığımız kuyularla onları su taşımaktan kurtardık” dedi.

Ağaç yapraklarından futbol topu hediyesi

Uganda’da Türk bayraklarıyla karşılandıklarını söyleyen ekipten Fedai Yılmaz, hiç tanımadıkları insanlara yardım etmenin mutluluğunu dile getirdi. Yılmaz, “10 saat uçuşla yolculuğumuz bir günü buluyor. Ama köylerde bizi bayrağımızla karşılamaları ve suya kavuşunca yaşadıkları sevinç her şeye bedel. Çocuklara götürdüğümüz futbol toplarını köylerde elektrik olmadığı için el pompalarıyla şişirdik. Birlikte futbol oynadık, karşılıklı hediyeler verdik. Ama beni en çok sevindiren, ağaç dalları ve yapraklarından yaptıkları futbol topunu bize hediye etmeleri oldu” dedi.

Her biri 2 bin dolar

Uganda’da açılan 16 kuyunun her birinin 2 bin dolara mal olduğu öğrenilirken, Kuyulutatlarlı 1000 kişiden 20 bin dolar toplandığı öğrenildi. Uganda’da açılan kuyulara aile büyüklerinin isimleri verilirken, 2008’de şehit olan piyade çavuş Erhan Karataş’ın adı da bir kuyuda ölümsüzleşti.