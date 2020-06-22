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22.06.2020 - 10:32 | | DHA

Kuyumcuyu sahte banka dekontu ile dolandırıcılığa tutuklama

Gaziantep'te, bir kişi almak istediği altının bedelini banka yoluyla gönderdiğine dair sahte dekont göstererek kuyumcuyu 14 bin lira dolandırdı. İş yerindeki kameradan belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kuyumcuyu sahte banka dekontu ile dolandırıcılığa tutuklama

Geçen 8 Haziran'da kentteki bir kuyumcu, polise başvurarak dolandırıldığını söyledi. Kuyumcu, iş yerine gelen bir kişinin altın almak isteyen birisiyle kendisini telefonda görüştürdüğünü ve istediği ziynet eşyalarının tutarı olan 14 bin lirayı banka hesabına göndermesi için anlaştıklarını söyledi. Kuyumcu, telefonda görüştüğü kişinin bir süre sonra kendisine parayı yolladığına dair ekran görüntüsü göndermesiyle istediği altınları iş yerinde bekleyen kişiye verdiğini belirtti.

Ancak, gün içerisinde kontrol ettiğinde banka hesabına para gelmediğini fark edince dolandırıldığını anlayan kuyumcunun şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polislerin kuyumcudaki güvenlik kamerası incelemesi sonrası, iş yerine gelen şüphelinin kimliği belirlendi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan kimliği açıklanmayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, tutuklanan şüphelinin kuyumcuyu telefonda görüştürdüğü diğer şüpheliyi yakalama çalışması ise sürüyor.

 

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