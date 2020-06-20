Kuzenini öldürüp domuz kuyusuna attı

Evli ve dört çocuk sahibi Ayşe Altuntaş’ın kendisi gibi evli olan 52 yaşındaki kuzeni Mehmet Taşdelen tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Taşdelen, kuzeni ile aralarında ilişki olduğunu iddia etti. Ayşe Altuntaş ile birlikte eşlerinden boşanma kararı aldıklarını söyleyen Taşdelen, olayın yaşandığı 18 Temmuz 2019 günü Eyüp Pirinççi köyü ormanlık alanına gittiklerini, görüşme esnasında Ayşe Altuntaş’ın kıskançlık krizine girip “Hala niye eşinle görüşüyorsun” diyerek kendisine saldırdığını ve çıkan kavgada Altuntaş’ı vurduğunu öne sürdü. Taşdelen, “Ayşe yere yığıldı. Nabzına bakınca öldüğünü fark edince de ormanlık alanda domuz avcıları tarafından açılan domuz kuyusuna cesedini gömdüm” dedi. Taşdelen’in ifadesi doğrultusunda yapılan kazıda Altuntaş’ın cesedine ulaşıldı. Taşdelen sevk edildiği mahkemece tutuklandı.