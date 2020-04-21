Kuzey ışıkları (Aurora Borealis) nasıl ortaya çıkar? Kuzey ışıkları hakkında az bilinenler

Kuzey ışıkları, "kutup aurorası" olarak da adlandırılmaktadır. Işıkların oluşumu, dünyanın manyetik alanı ile ilgilidir.

Kuzey Işıkları Nasıl Oluşur?

Bilimsel açıdan "Aurora Borealis" şeklinde anılan kuzey ışıkları, dünyanın kuzey enlemlerinde meydana gelmektedir. Bu ışıkların oluşumunu kavramak için öncelikle dünyanın yapısını kavramaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Dünya, büyük bir manyetik çekim etkisine sahiptir. Bunun sebebi, yer kürenin çekirdeğinde sıvı olarak dolaşan metallerdir. Eriyik halde yer kürenin çekirdeğinde bulunan bu metaller, dünyanın hareketiyle birlikte sürekli yer değiştirir. Ve dünyada adeta bir mıknatıs etkisi meydana getirir.

Güneş ise, sürekli olarak patlamalar oluşturur. Patlamaların sonucunda proton ve elektron adı verilen parçacıklar uzay boşluğuna yayılır. Gaz halinde yayılan bu parçacıklar, dünyanın çevresindeki manyetik alana rastlarlar.

Dünya'nın manyetik alanı aynı zamanda dünya için koruyucu bir kalkan etkisi meydana getirir. Güneş'ten kopan parçacıklar, dünyanın manyetik çekim etkisi ile kutuplara doğru ilerler. Kutup bölgelerinde gözlemlenen kutup ışıkları, bu şekilde oluşur.

Kısaca Kuzey Işıklarının Nerede ve Nasıl Oluşumu

Kuzey ışıkları, dünyanın kuzey kutbu bölgesinde ortaya çıkar. Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkeler kuzey ışıklarını net şekilde görebilmektedir. Özellikle Norveç, kuzey ışıklarını en iyi gören ülkedir. Bunun dışında İzlanda, Sibirya, Kanada'nın kuzey bölgelerinden kuzey ışıkları görülmektedir.

Kuzey ışıklarının görüldüğü bir diğer bölge de Alaska'dır. Grönland bölgesi de kuzey ışıklarını alan bölgeler arasında yer almaktadır. Aurora Borealis olayı, yalnızca kuzey kutbuna mahsus değildir Bu olay, dünyanın kutup bölgelerinden gözlemlendiği için bazı güney ülkelerinde de görülebilir.

Güney kutbunda meydana gelen ışıklar, "Güney ışıkları" olarak anılmaktadır. Avustralya'nın bazı bölgeleri bu tür ışıkların gözlemlendiği yerlerdir. Ancak Kuzey kutbunda manyetik çekim etkisi daha güçlü olduğundan, kuzey bölgelerinden bu olay daha net gözlemlenmektedir.

Kuzey ışıkları, dünyanın güneşten gelen zararlı parçacıklardan korunması anlamına gelmektedir. Dünyanın manyetik çekim alanı, bu parçacıkların dünyaya isabet etmesine engel olmaktadır. Bu sayede parçacıklar dünyadan uzaklaştırılır.